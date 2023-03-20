Байдена вщипнув Єрмак? Президент США зробив загадкове повідомлення

Наразі залишається невідомим, що мав на увазі очільник Білого Дому

Президент Сполучених Штатів Америки Байден опублікував у соцмережі загадковий допис у жовто-блакитних кольорах. У публікації міститься лише одне слово "Вірте", а в описі до неї написано "Завтра". Варто зазначити, що поціновувачем таких таємничих дописів є керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Саме він зазвичай оприлюднює у своєму Telegram-каналі дописи-ребуси, які з цікавістю розгадують користувачі.

Варто додати, що жодних пояснень ані сам американський лідер, ані представники його адміністрації поки що не надавали. Водночас український журналіст Костянтин Андріюк припустив, що главу Білого Дому Байдена під час зустрічі "міг вщипнути Андрій Єрмак". Про це він написав у своєму Telegram. Саме очільник Офісу президента відомий всім своєю любов'ю до загадкових постів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як американський президент Джо Байден відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт російського лідера володимира путіна, якого хочуть притягнути до відповідальності за тисячі воєнних злочинів в Україні.