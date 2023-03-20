Байдена ущипнул Ермак? Президент США сделал загадочное сообщение

Президент Соединенных Штатов Америки Байден опубликовал в соцсети загадочное сообщение в желто-голубых цветах. В публикации содержится только одно слово "Верьте", а в описании к ней написано "Завтра". Стоит отметить, что ценителем таких таинственных сообщений является руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Именно он часто обнародует в своем Telegram-канале сообщения-ребусы, которые с интересом разгадывают пользователи.

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