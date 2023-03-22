Укр

"Он в самолет влезет?": российский летчик, который сбивал беспилотник США, развеселил сеть (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Один из пилотов, который сбивал американский БПЛА над Черным морем
Один из пилотов, который сбивал американский БПЛА над Черным морем

В россии наградили пилотов за сбитие американского дрона

Российский министр обороны сергей шойгу наградил пилотов самолетов Су-27, которые сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Как сообщают российские СМИ, "героями", сбившими безоружный БПЛА, стали майоры Василий Вавилов и Сергей Попов, которые якобы предотвратили нарушение дроном "границ района временного режима использования воздушного пространства"

Отмечается, что шойгу наградил пилотов "орденом мужества".

Однако пользователи сети обратили внимание на одного и российских пилотов и усомнились в том, что он на самом деле пилот самолета.

Примечательно, что в россии официально не признают, что сбили американский дрон, а утверждают, что тот сам совершил резкий маневр, вследствие чего упал в море. При этом они продолжают гнуть свою линию даже несмотря на то, что в США показали видео того, как все происходило.

Напомним, что 14 марта в небе над нейтральными водами (в 120 км от территории оккупированного Крыма) российские истребители повредили американский разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper. Результатом стало его падение и затопление в море. Однако уже 17 марта США направили в Черное море новый БПЛА, правда, изменив его маршрут.

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#США #Россия #Сергей Шойгу