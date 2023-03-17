Этот помощнее: США запустили новый БПЛА вместо сбитого россиянами

За передвижениями Global Hawk одновременно наблюдали больше 11 тысяч человек

Соединённые Штаты Америки после потери своего БПЛА в результате агрессивных действий россии остались незыблемыми и направили новый летательный аппарат в акваторию Черного моря.

Об этом сообщают "Телеграф" ссылаясь на данные Flightradar.

На смену сбитому MQ-9 Reaper было направлено нечто мощнее, а именно — RQ-4 Global Hawk (он является более быстрой, мощной и дорогой машиной). БПЛА с позывным FORTE10 зашел в акваторию Черного моря, а за несколько часов до этого он кружил в воздушном пространстве Румынии.

Стоит отметить, что за передвижениями Global Hawk одновременно наблюдали больше 11 тысяч человек.

Напомним, что 14 марта в небе над нейтральными водами (в 120 км от территории оккупированного Крыма) российские истребители повредили американский разведывательный БПЛА Reaper MQ-9. Результатом стало его падение и затопление в море. В россии пытаются отрицать свои агрессивные действия, однако на опубликованных Пентагоном кадрах отчетлива видна атака российских истребителей, их агрессивные маневры, а также то, из-за чего БПЛА потерпел крушение.

Ранее мы писали, зачем россияне атаковали американский дрон и странно окапываются в Крыму.

Также мы сообщали, что глава МИД рф лавров заявил, что США сами виноваты в падении своего БПЛА.