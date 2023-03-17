Цей потужніший: США запустили новий БПЛА замість збитого росіянами (оновлено)

За пересуваннями Global Hawk одночасно спостерігали понад 11 тисяч людей

Сполучені Штати Америки після втрати свого БПЛА внаслідок агресивних дій росії залишилися непохиними та направили новий літальний апарат до акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють "Телеграф" з посиланням на дані Flightradar.

На зміну збитому MQ-9 Reaper було спрямовано щось потужніше, а саме – RQ-4 Global Hawk (він є швидшою, потужнішою та найдорожчою машиною). БПЛА із позивним FORTE10 зайшов до акваторії Чорного моря, а за кілька годин до цього він кружляв у повітряному просторі Румунії.

За пересуваннями Global Hawk одночасно спостерігали понад 11 тисяч людей.

Оновлено: варто зазначити, що після інциденту з катастрофою БПЛА США, мабуть, пішли на зміну маршрутів для своїх літальних апаратів. А саме збільшили відстань до берега окупованого росіянами Криму.

Якщо 8 березня безпілотник такої ж моделі пролітав за 80-100 км від Криму, то зараз відстань значно зросла — до 150 км.

Різницю можна побачити, порівнявши свіжі карти з тими, що публікувалися більше тижня тому.

Нагадаємо, що 14 березня у небі над нейтральними водами (за 120 км від території окупованого Криму)російські винищувачі пошкодили американський розвідувальний БПЛА Reaper MQ-9. Результатом стало його падіння та затоплення у морі. У росії намагаються заперечувати свої агресивні дії, проте на опублікованих Пентагоном кадрах чітко видно атаку російських винищувачів, їхні агресивні маневри, а також те, через що БПЛА зазнав аварії.

Раніше ми писали, навіщо росіяни атакували американський дрон і дивно окопуються у Криму.

Також ми повідомляли, що глава МЗС Росії лаврів заявив, що США самі винні в падінні свого БПЛА.