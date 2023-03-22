"Він у літак влізе?": російський льотчик, який збивав безпілотник США, розвеселив мережу (фото)

У росії нагородили пілотів за збиття американського дрона

Російський міністр оборони Сергій Шойгу нагородив пілотів літаків Су-27, які збили американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Як повідомляють російські ЗМІ, "героями", які збили беззбройний БПЛА, стали майори Василь Вавілов та Сергій Попов, які нібито запобігли порушенню дроном "кордонів району тимчасового режиму використання повітряного простору"

Наголошується, що шойгу нагородив пілотів "орденом мужності".

Однак користувачі мережі звернули увагу на одного і російських пілотів і засумнівалися, що він насправді є пілотом літака.

Примітно, що в Росії офіційно не визнають, що збили американський дрон, а стверджують, що той зробив різкий маневр, внаслідок чого впав у море. При цьому вони продовжують гнути свою лінію навіть попри те, що у США показали відео того, як все відбувалося.

Нагадаємо, що 14 березня у небі над нейтральними водами (за 120 км від території окупованого Криму)російські винищувачі пошкодили американський розвідувальний БПЛА MQ-9 Reaper. Результатом стало його падіння та затоплення у морі. Проте вже 17 березня США направили до Чорного моря новий БПЛА, щоправда, змінивши його маршрут.