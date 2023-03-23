У США підказали путіну, як захистити танки від уранових снарядів

У Вашингтоні кажуть, що снаряди зі збідненим ураном можуть бути небезпечними, але тільки для російських танків

У США заявили, що побоювання росії про передачу Україні снарядів зі збідненого урану є безпідставними, а також дали пораду щодо того, як уберегти свої танки від їхнього впливу.

Про це розповів під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він зазначив, що США не передавали Україні такого типу боєприпасів, проте підкреслив, що вони були добре досліджені щодо небезпеки для людського здоров’я і вони точно не становлять жодної ядерної загрози.

Водночас Кірбі наголосив, що цей тип снарядів відомий покращеною здатністю пробивати броню.

"Якщо росія особливо стурбована добробутом своїх танків і своїх солдатів-танкістів… вона може просто перевезти їх через кордон назад до росії", — зазначив він.

Крім того, Кірбі відповів на запитання щодо того, що в росії нагородили пілотів, які збили американський БПЛА над Чорним морем.

"Я не знаю іншої армії у світі… яка б нагороджувала пілота за те, що він врізався в дрон. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інше визначення", — наголосив він.

Як повідомлялося раніше, про постачання Україні снарядів зі збідненого урану заявляла Велика Британія, яка має намір передати їх разом із танками Challenger 2. Після цього російський диктатор володимир путін і міністр оборони сергій шойгу вибухнули погрозами.