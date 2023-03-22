Из четырех условий для контрнаступления ВСУ выполнено пока одно: аналитик назвал причины

Евгений Дикий проанализировал "Телеграфу" шансы на перелом в войне и освобождение оккупированных территорий

Для того чтобы произошел перелом в войне в пользу Украины, нужно выполнение ряда принципиальных условий, которые в основном не зависят от украинской стороны. Кроме того, переход тактической инициативы на фронтах также зависит от времени и от того, насколько быстро будут усугубляться проблемы у оккупантов.

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный аналитик, ветеран АТО и публицист Евгений Дикий.

"Есть два совершенно разных события, которые находятся в связке между собой, но связаны не совсем прямо, и будут разделены во времени. Если мы под переломом понимаем, когда россияне окончательно выдохнутся и полностью прекратится их наступление, думаю, что сейчас об этом никто не готов говорить. Потому что для этого нужно владеть данными об их внутренней ситуацией. А также по такому показателю — сколько у них еще есть живой силы. И по тому, что у россиян происходит с боеприпасами. Поскольку оба эти фактора могут стать инвертирующими (которые усиливают. — Авт.). Пока у оккупантов хватает людей, и в нашем понимании хватает снарядов. Правда, россияне начинают ныть по поводу снарядов, поскольку они привыкли воевать по-другому. Для той войны, которую они привыкли вести, у россиян это называется снарядным голодом. Но у нас еще никогда не было столько снарядов, сколько россияне называют такое число боеприпасов "снарядным голодом". Нам еще никогда так много не давали, от чего у них уже истерика. В понимании россиян — у них уже проблемы с БК. Увидим, насколько они будут углубляться или, наоборот, будут ими решены. От этого очень многое зависит. Потому что "мяса", кажется, им хватает еще на достаточно длительные попытки (вести активную войну. — Авт.)", — говорит он.

По словам аналитика, другое дело, когда под переломом в войне понимается то, когда ВСУ перейдут в масштабное контрнаступление "и когда мы начнем освобождать территории". Дикий соглашается с тем, что никто из общественности не знает планов командования ВСУ, "и это правильно".

"Но на том уровне, на котором мы можем судить с нашей стороны, для большого и давно анонсированного нашего контрнаступления нужны, по меньшей мере, четыре фактора. Во-первых, — достаточно большое количество людей. К сожалению, есть вещи, которые никакой хитростью, креативностью, техническим преимуществом все же до конца не компенсируются. Есть вещи, когда просто нужно много солдат. Точка. Во-вторых, этим людям нужна какая-то техника, в частности, — именно бронетехника для прорыва линий обороны оккупантов. В-третьих, необходимо достаточное количество боеприпасов, в первую очередь артиллертийских. И, в-четвертых, необходима твердая почва под ногами. Настолько твердая, что бы по ней легко могла ехать бронетехника, не привязываясь к сети дорог с твердым покрытием. Ведь мы видели на примере орков, что происходит, когда наступление привязано только к сети дорог с твердым покрытием. Конечно, никто не будет повторять их ошибку", — объясняет публицист.

Евгений Дикий также добавил, что из этих четырех факторов на сегодняшний день полностью выполнен только первый: "Мобилизация действительно прошла успешно, несмотря на все нюансы, которые там были с тем, как она проводилась, но результат она дала — люди у нас есть".

Что касается бронетехники от союзников, по оценкам ветерана АТО, она "только доезжает, и даже когда доедет все, что сейчас анонсировано, это гораздо меньше, чем нам было бы нужно, но понятно — больше не будет, и нужно будет наступать с тем, что дадут".

"Однако техника должна доехать, а это тоже процесс, который сейчас происходит, — продолжает аналитик. — Берем третий фактор — боеприпасы, в том числе артиллерийские. На самом деле он может быть наиболее критическим. Об этом мало говорится, но мы уже сейчас испытываем дефицит боеприпасов. В частности, по НАТОвскому 155-му калибру, который дает очень хорошие результаты. В день мы выстреливаем от 5.000 до 7.000 снарядов. По сравнению с оккупантами, это вдвое-втрое меньше. Но, например, 7 тыс. снарядов — это годовая норма армии Франции. Западный мир не готовился к войнам такого типа, поэтому наши союзники просто в шоке от того, в каком темпе тратятся боеприпасы на этой войне. Поэтому они лихорадочно ищут, где еще их можно нам собрать таким образом, чтобы это было в короткие сжатые сроки и достаточно в большом количестве".

В этом ключе он напомнил о недавней инициативе ЕС по выделению 2 миллиардов евро на снаряды, "однако к сожалению, не все здесь решается именно деньгами — не в том дело, что нам кто-то жалеет финансов на снаряды".

"Проблема в том, что объективно их запасы не были готовы к такой войне. Западная промышленность сейчас работает практически на своем максимуме. Понемногу увеличивает производственные возможности, но это постепенный процесс. Следовательно, есть надежда, что через месяц-два Украине дадут достаточно снарядов на одну большую летнюю кампанию. Что же будет дальше, сейчас пока вообще очень трудно просчитывать. Есть надежда, что за это время (условно за полгода) Запад сможет увеличить объемы производства. Так как то, что производится сейчас, мы выгребаем, и этого не хватает", — отмечает аналитик.

Относительно четвертого фактора — твердой почвы под гусеницами тяжелой техники, — как отмечает ветеран АТО, учитывая климатические условия в Украине, речь может вестись "либо о второй половине апреля, либо даже уже после так называемых майских праздников".

Как сообщалось ранее, по мнению некоторых экспертов, тактически окупанты имеют определенные локальные успехи на фронтах, однако стратегически преимущество в войне все равно находится на стороне Украины.

"Телеграф" также писал, что по оценкам британской газеты The Economist, ВСУ освоили уже 5 вариантов тактики.