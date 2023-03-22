Украина должна быть готова: в США предупредили о вероятном новом наступлении рф

В ближайшие недели могут стать весьма критическими на фронте

Российские оккупанты, вероятно, готовятся к очередной волне наступления на Украину, которое может пройти "по многим разным векторам". Об этом предупреждает представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, это может стать тактикой кремля в связи с подготовкой Украины к собственному контрнаступлению. Напомним, что разговоры о "большом наступлении рф" особенно интенсивно велись накануне 24 февраля, однако захватчики не слишком хорошо справились с поставленными задачами.

Больше деталей передает CNN. Джон Кирби утверждает, что в ближайшие недели на фронте в Украине могут стать критическими, причем для обеих сторон. Однако США отслеживают ситуацию, чтобы помочь ВСУ при необходимости.

"Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была готова к этому", — отметил политик.

По мнению Кирби, Киев имеет возможность не только защититься от вероятного нападения со стороны рф, но и быть весьма гибким в плане реагирования и проведения собственных наступательных операций. При этом ВСУ должны спокойно выполнять операции в заранее выбранных местах и в определенное время.

Для этого, говорит Джон Кирби, сейчас проводится отдельная передислокация военнослужащих на фронте — воинов дополнительно готовят за границей, наращивая темпы обучения. Также готовятся поставки оружия, в том числе систем противовоздушной обороны Patriot.

"Делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы как можно лучше к этим критическим неделям и месяцам", — подчеркнул американский политик.

Кроме наступления на фронте, россия также активизировалась и во вторых направлениях. В частности, на информационном фронте готовятся очередные хакерские атаки. Следует отметить, что в этот раз опасность нависла не только над Украиной, но и ее западными партнерами.

Что же происходит на реальном поле боя, можно узнать по анализу новых карт боевых действий от Института изучения войны.