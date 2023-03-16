Гибридная война продолжается: россия может готовить очередную атаку на Украину

Особую активность в последние месяцы проявляет российская хакерская группа Sandworm

На фоне увеличения количества разговоров о вероятном контрнаступлении ВСУ россия начала активнее действовать в информационном пространстве. Увеличивается количество нелогичных фейков, а также наблюдается повышенная активность российских хакеров. О последних Украину предупреждают даже в корпорации Microsoft, исследующей влияние информационных технологий на российско-украинскую войну.

Как пишет Reuters со ссылкой на компанию, против нашего государства уже готовят ряд кибератак, которые могут грозить не только украинцам, но и западным партнерам. В частности, речь идет о запуске программ-"вымогателей", которые могут быть запущены обманом в системы сотрудничающих с Украиной предприятий.

В отчете Microsoft говорится, что россия активизировала киберугрозы с января 2023 года. Ведется усиленная разведка по сбору информации об украинских возможностях, а также сотрудничество с военными партнерами. Это не новый подход и действия рф, но менее опасным он не становится.

Так, в особом внимании сейчас нуждается хакерская группа Sandworm из россии. Она известна созданием вредоносных программ для компьютерной техники, осуществляющих деструктивные атаки на крупные компании, уничтожая данные. Происходит это так – хакеры проникают в организацию, собирают и шифруют имеющиеся данные, а затем требуют за восстановление доступа значительные средства.

За прошлый год в Microsoft нашли среди программ по меньшей мере девять "чистильщиков" и два "вымогателя", которые были запущены против более сотни украинских организаций. В настоящее время возрастает риск и проведение других киберопераций, направленных на компрометацию предприятий в глазах стран-союзников.

"По всей Америке и странам Европы, особенно в соседях Украины, российские субъекты угроз искали доступ к правительственным и коммерческим организациям, участвующим в усилиях, направленных на поддержку Украины", — подчеркнул генеральный менеджер Центра анализа цифровых угроз Microsoft Клинт Уоттс.

Отметим, что от кибератак российских хакеров пострадал Израиль. Это произошло после того, как местное правительство заявило, что имеет доказательства использования иранских дронов в Украине.

Однако украинцы не оставляют врага без ответа. То взломают российский брифинг по кибербезопасности, то запустят в оккупированном Крыму интересные видео по телевидению.