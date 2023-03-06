"Мальчики в трусиках стали женщинами на газовой трубе": россияне придумали очередной жестокий фейк о ВСУ (видео)

Снова что-то вроде мальчика в трусиках

Россияне придумали очередной жестокий фейк об ВСУ. Так, украинские военные вроде бы повесили на газовой трубе двух женщин, встречавших россиян. Пропаганда напоминает историю о "традиционном мальчике в трусиках", которого якобы распяли.

Об этом сообщает Telegram-канал "Фашик Донецкий" со ссылкой на пропагандистские СМИ. Речь идет о селе Белогоровка неподалеку от Лисичанска, которое ВСУ освободили в сентябре. Пропагандисты ссылаются на слова женщины, которая "эвакуировалась из Белогоровки в так называемую "ЛНР". И рассказала о "трагической судьбе своих соседок", которых повесили на газовой трубе за то, что с радостью встречали оккупантов.

"Собеседница не смогла без слез упомянуть о них и то, что им предлагали также эвакуироваться, но женщины отказались, веря в лучшее", — пишет российская пропаганда.

Отметим, что Белогоровка – это село, где сейчас ведутся сложные бои. Тем временем в соцсетях отреагировали на этот фейк. Пользователи реагируют множеством шуток о газовых трубах и добавляя собственные детали.

Напомним, Россия придумала множество фейков о диверсии украинских военных в Брянске. Даже пришлось воскресить "расстрелянную" девочку.

Также российская пропаганда прокололась с фейком по ВСУ. Они хотели показать, будто украинские военные будут сжигать дома в Бахмуте во время видео. Но оказалось, что фотографии для фейка сделаны в другом городе.