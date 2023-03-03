"Зеленский хочет, чтобы американские дети умирали за Украину". рф пугает Запад новым фейком

Извращенную цитату президента распространили скабеева и Тейлор Грин

Англоязычный сегмент соцсетей Twitter, Instagram, TikTok, Truth Social стал жертвой нового фейка российской пропаганды. Несколько республиканцев, в том числе трампистка Марджори Тейлор Грин, перепостили видео со словами президента Украины Владимира Зеленского. Там он якобы говорит, что американские дети должны будут воевать и умирать за Украину. Возмущению нет предела — но есть одно, но — Зеленский такого не говорил.

Разбираемся, почему вдруг многие англоязычные пользователи видят в Twitter и YouTube российский фейк:

Россияне распространили, западные инфлюенсеры подхватили

Несколько российских пропагандистских СМИ, Telegram-каналов а также ведущая скабеева ольга стали распространять видео, где Зеленский якобы хочет заставить американцев умирать в Украине. Это выглядело так:

"Так же, как и в Украине, США придется отправить своих сыновей и дочерей на войну", — цитирует скабеева Зеленского.

скабеева распространила 19-секундный отрывок, искажающий цитату

Пропагандистский сайт Deita.ru пишет:

"украинский президент допустил участие американских солдат в СВО в Украине. Он заявил, что Америке и НАТО придется отправлять своих детей воевать — и умирать в зоне боевых действий". Подобные месседжи распространили "Московский Комсомолец", lenta.ru и другие.

Пропагандистский сайт Deita.ru

Далее консервативные политики в Соединенных Штатах начали утверждать, что Зеленский сказал, что "сыновья и дочери" Америки будут обязаны воевать и умирать за Украину.

Американский конгрессвумен Марджори Тейлор Грин тоже купилась на 19-секундную вырезку и даже ее распространила с гневной подписью. Она до сих пор не удалила этот твит.

"Зеленский хочет, чтобы наши сыновья и дочери погибали, защищая границу Украины, но Украина даже не является членом НАТО. В Америке нет ни одного отца, который хотел бы, чтобы его сын или дочь погибли, защищая границу Украины. Когда украинские и натовские сыновья и дочери погибали, защищая границу Америки?", — написала Марджори Тейлор Грин.

Марджори Тейлор Грин до сих пор не удалила этот твит.

"…США будут вынуждены отправлять своих сыновей и дочерей точно так же, как мы посылаем своих сыновей и дочерей на войну, и им придется воевать, потому что мы говорим о НАТО, и они будут гибнуть. Не дай Бог, потому что это ужасно", – говорит на вырезанном видео президент.

Hodgetwins, консервативный политический комментаторский дуэт, состоящий из братьев-близнецов Кита и Кевина Ходжа тоже распространил это с подписью:

"Это реально? Зеленский говорит, что американцы отправят своих сыновей и дочерей на войну за Украину и, возможно, погибнут"

Консервативный активист Джек Пособец, ультраправый радиоведущий Стю Питерс и другие конспирологические источники также распространяли это видео.

Консервативные политики в США сделали репост фейка

Что было на самом деле

Видео, которое обрезали и в своей интерпретации распространяют в соцсетях, на самом деле было записано на большой пресс-конференции Зеленского к годовщине вторжения российской федерации в Украину. Она прошла 24 февраля 2023 года и называлась "Февраль. Год несокрушимости".

Запись видео составляет почти 2,5 часа поэтому, конечно, переслушивать всю запись на украинском или перевод на английском будет не каждый пользователь Twitter. Хотя видео есть в интернете в открытом доступе. Сам ответ занимает примерно три минуты, а распространяют лишь 19-секундный отрывок со словами: "И они (американцы, ред.), их сыновья и дочери, будут воевать".

На самом же деле контекст был таким: журналист спросил, что бы Зеленский ответил американцам, которые считают, что США зря так помогают Украине.

Ответ президента: "Если они не изменят своего мнения, если они не будут поддерживать Украину, они потеряют НАТО, влиятельность США, лидерские позиции в мире и поддержку государства, в котором 40 млн детей. Неужели у нас не такие дети, неужели мы с американцами разные?

Кто хочет Третью мировую войну? Неужели хотят рискнуть? Америка никогда не бросит страны НАТО, никогда. И если Украина не выдержит, Россия придет в страны НАТО, в Прибалтику. Это произойдет. И они, сыновья их и дочери, будут воевать. Это ужасное горе.

Я желаю США только мира и поддержки Украины".

То есть это было моделированием ситуации — он имел в виду, что Россия может вторгнуться в страну НАТО, если Украина проиграет войну, втянув членов альянса в больший конфликт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как россияне опубликовали фейковый документ, в котором говорится об умышленном сбитии вертолета в Броварах с руководством МВД Украины.