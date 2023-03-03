"Зеленський хоче, щоб американські діти вмирали за Україну". рф лякає захід новим фейком

Перекручену цитату президента поширили скабєєва і Тейлор Ґрін

Англомовний сегмент соцмереж Twitter, Instagram, TikTok, Truth Social став жертвою нового фейку російської пропаганди. Декілька республіканців, у тому числі трампістка Марджорі Тейлор Ґрін, перепостили відео зі словами президента України Володимира Зеленського. Там він нібито каже, що американські діти далі повинні будуть воювати та помирати за Україну. Обуренню немає меж — але є одне але — Зеленський такого не говорив.

Розбираємося, чому раптом багато англомовних користувачів бачать у Twitter та YouTube російський фейк:

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Декілька російських пропагандистських ЗМІ, Telegram-каналів а також ведуча ольга скабєєва стали поширювати відео, де Зеленський нібито хоче змусити американців помирати в Україні. Це виглядало так:

"Так же, як і в Україні, США доведеться відправити своїх синів і дочок на війну", — "цитує" скабєєва Зеленського.

скабєєва поширила 19-секундний уривок, що викривлює цитату

Пропагандистський сайт Deita.ru пише:

"український президент допустив участь американських солдатів у СВО на Україні. Він заявив, що Америці і НАТО доведеться відправляти своїх дітей воювати — і вмирати в зоні бойових дій". Подібні меседжі поширили "Московский Комсомолец", lenta.ru та інші.

Пропагандистський сайт Deita.ru

Далі консервативні політики в Сполучених Штатах почали стверджувати, що Зеленський сказав, що "сини та дочки" Америки будуть зобов’язані воювати та вмирати за Україну.

Американська конгресвумен Марджорі Тейлор Грін теж купилася на 19-секундну вирізку і навіть її поширила з гнівним підписом. Вона досі не видалила цей твіт.

"Зеленський хоче, щоб наші сини і доньки гинули, захищаючи кордон України, але Україна навіть не є членом НАТО.В Америці немає жодного батька, який би хотів, щоб його син чи донька загинули, захищаючи кордон України.Коли українські та натовські сини й дочки гинули, захищаючи кордон Америки?", — написала Марджорі Тейлор Грін.

Марджорі Тейлор Грін досі не видалила цей твіт.

"…США будуть змушені відправляти своїх синів і дочок точно так само, як ми посилаємо своїх синів і дочок на війну, і їм доведеться воювати, тому що ми говоримо про НАТО, і вони будуть гинути. Не дай Бог, тому що це жахливо", — каже на вирізаному відео президент.

Hodgetwins, консервативний політичний коментаторський дует, що складається з братів-близнюків Кіта та Кевіна Ходжа теж це поширив з підписом:

"Це реально? Зеленський каже, що американці відправлять своїх синів і дочок на війну за Україну і, можливо, загинуть"

Консервативний активіст Джек Пособец, ультраправий радіоведучий Стю Пітерс та інші конспірологічні джерела також поширювали це відео.

Консервативні політики в США зробили репост фейку

Що було насправді

Відео, яке обрізали та у своїй інтерпретації поширюють у соцмережах насправді було записане на великій пресконференції Зеленського до роковин вторгнення російської федерації в Україну. Вона пройшла 24 лютого 2023 року та називалася "Лютий. Рік незламності".

Запис відео становить майже 2,5 години, тому, звісно, переслуховувати весь запис українською чи переклад англійською буде не кожен користувач Twitter. Хоча відео є в інтернеті у відкритому доступі. Сама відповідь займає приблизно три хвилини, а поширюють лише 19-секундний уривок зі словами: "І вони (американці, — ред.), їхні сини і доньки, будуть воювати".

Насправді ж контекст був таким: журналіст запитав, що б Зеленський відповів американцям, які вважають, що США даремно так допомагають Україні.

Відповідь президента: "Якщо вони не змінять своєї думки, якщо вони не будуть підтримувати Україну, вони втратять НАТО, впливовість США, лідерські позиції у світі, і підтримку держави, у якій 40 млн дітей. Невже в нас не такі діти, невже ми з американцями різні?

Хто хоче Третю світову війну? Невже хочуть ризикнути? Америка ніколи не кине країни НАТО, ніколи. І якщо Україна не витримає, росія прийде до країн НАТО, до Прибалтики. Це станеться. І вони, їхні сини і доньки, будуть воювати. Це страшне горе.

Я бажаю США тільки миру, і підтримки України".

Тобто, це було моделюванням ситуації — він мав на увазі, що росія може вторгнутися в країну НАТО, якщо Україна програє війну, втягнувши членів альянсу в більший конфлікт.

Раніше "Телеграф" розповідав, як росіяни опублікували фейковий документ, у якому йдеться про навмисне збиття вертольота у Броварах із керівництвом МВС України.