"Хлопчики в трусиках стали жінками на газовій трубі": росіяни вигадали черговий жорстокий фейк про ЗСУ (відео)

Знову щось подібне до хлопчика в трусиках

Росіяни вигадали черговий жорстокий фейк про ЗСУ. Так, українські військові начебто повісили на газовій трубі двох жінок, які зустрічали росіян. Пропаганда нагадує історію про "традиційного хлопчика в трусиках", якого нібито розіп’яли.

Про це повідомляє Telegram-канал "Фашик Донецький" із посиланням на пропагандистські ЗМІ. Йдеться про село Білогорівка неподалік Лисичанська, яке ЗСУ звільнили у вересні. Пропагандисти посилаються на слова жінки, яка "евакуювалася з Білогорівки в так звану ЛНР".

Та вона розповіла про "трагічну долю своїх сусідок", яких начебто повісили на газовій трубі, бо зустрічали окупантів з простягнутими обіймами.

"Співрозмовниця не змогла без сліз згадати про них і те, що їм пропонували також евакуюватися, але жінки відмовилися, вірячи у краще", — пише російська пропаганда.

Зазначимо, що Білогорівка – це село, де зараз тривають складні бої. Тим часом у соцмережах відреагували на цей фейк. Користувачі реагують безліччю жартів про газові труби та додаючи власні деталі.

Нагадаємо, рф вигадала безліч фейків про диверсію українських військових у Брянську. Навіть довелося воскресити "розстріляну" дівчинку.

Також російська пропаганда прокололася із фейком про ЗСУ. Вони хотіли показати, начебто українські військові будуть спалювати будинки у Бахмуті під час відео. Але виявилося, що фото для фейку зроблені в іншому місті.