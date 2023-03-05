Оккупанты пытаются обойти ВСУ в Бахмуте: свежие карты боев в Украине

Враг усиливает обстрелы

Ситуация в Бахмуте становится все сложнее — украинские войска остаются на позициях, но враг мог обеспечить достаточное позиционное преимущество для обхода определенных частей города. Российские оккупанты могли продвинуться достаточно близко к критическим наземным коммуникациям с северо-востока, чтобы угрожать путям отхода ВСУ.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, цель такого маневра — принудить противника уйти с оборонительных позиций, а не как в случае с окружением в уничтожении. Эксперты считают, что украинские войска скорее отступят, чем попадут в окружение. Враг продолжает атаковать на северо-востоке в рамках линии Купянск — Сватово — Кременная, Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ, враг наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском направлении. За сутки оккупанты атаковали более 130 раз — атаки отбиты.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Наступление на Купянском и Лиманском направлениях российские войска вели в районах Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки. Оккупанты могли продвинуться к юго-западу от Сватово в районе Нововодяно. Эксперты считают, что россияне вряд ли смогут добиться успехов, необходимых для создания угрозы Купянску при нынешнем темпе их операций, но могут вести обстрел. В районе Кременной оккупанты активны, идут бои в лесах, возле Макеевки и Площанки, сообщает DeepState. Аналитики ISW считают, что российское наступление на Луганщине может приближаться кульминации. На это направление отправили множество войск (экв. трем дивизиям), это показывает, что враг планировал сделать этот участок приоритетным и добиться успехов.

Карта боев на линии Купянск - Сватово - Кременная

Враг продолжает пытаться окружить Бахмут. Атаки врага отбиты в районе самого Бахмута, Васюковки, Зализнянского, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григоровки и Ивановского. Враг продолжает продавливать оборону, вытесняя силы ВСУ из Забахмутки. Усилились обстрелы артиллерией.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг атаковал позиции возле Каменки, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки, Победы. Сложная ситуация возле Красногоровки, идут бои.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска пытаются создать условия для восстановления наступательных операций на юге Украины. Они пытаются улучшить свои тактические позиции в Запорожской и Херсонской областях для возобновления наступательных операций на некоторых участках. В ISW продолжают считать, что российские силы не обладают необходимой боевой мощью в Запорожской области для начала наступления на областной центр. Маловероятно, что российские войска дойдут до Запорожья в случае такого наступления. Оккупанты продолжают огонь по южным областям Украины — обстреляли более 40 населенных пунктов.

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Луганщине наиболее сложными точками являются Белогоровка и Кременная. У врага нет продвижения, несмотря на частую смену тактик.