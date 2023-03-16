В США рассказали о двух вариантах контрнаступления для Украины

Начало контрнаступления украинских войск ожидается в мае

В Вашингтоне обеспокоены из-за истощения украинских запасов боеприпасов и средств ПВО перед крупным контрнаступлением на оккупантов, которое ожидается в конце весны. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что задача партнеров — доставить бронетехнику на поле боя и обеспечить то, чтобы "украинские солдаты как можно скорее получали обучение, запасные части и техническое обслуживание, которые им необходимы для использования этих новых систем".

Ожидается, что наступление начнется к маю, пишет Politico. Отмечается, что за закрытыми дверями США настаивает, чтобы украинские военные экономили снаряды и вели более прицельный огонь, однако так считают не все.

В Киеве пока не определились со стратегией контрнаступления, отмечают в издании. Называются два варианта — продвигаться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток с северной позиции, а затем на юг, отрезав россиянам сухопутный путь на юг Украины.

В первом варианте есть сложность, поскольку вражеские войска укрепили оборону на восточном берегу Днепра, а у Украины нет "живой силы для успешной десантной операции против такого рода сил". Чиновники США считают, что второй вариант более реалистичен. По оценкам США считают, что Украине понесла потери в более чем 100 тысяч военных за время вторжения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне продолжают укрепляться на юге — они строят сооружения в районе Токмака. Аналитики считают, что наступление оккупантов на Луганщине и Донетчине приближается к кульминации.