Журналист и независимый эксперт Иван Киричевский назвал несколько причин, по которым нельзя прекращать оборону Бахмута. Он подчеркнул, что решение исключительно за военными

По Бахмуту сейчас следует зафиксировать следующее:

Дилемма "оборонять или отступать" не имеет однозначного решения из-за большой массы влияющих факторов. Поэтому здесь решение должно принадлежать исключительно руководству ВСУ, без поправки на политические оценки какой-либо пространности. А нам нужно действовать по принципу "не навреди".

Для начала, еще с лета 2022 года, над нами всеми висит "стратегический узел", который выглядит так: если решисты добьются успеха в боях на Востоке Украины, то могут часть сил оттуда перебросить для нового наступления на Киев.

По мере хода событий вокруг Бахмута в последние 7 месяцев этот "узел" деградировал примерно так.

"рашисты формируют стратегический 3-й армейский корпус, и если у них выйдет на Востоке, то пойдут на Киев";

"рашисты имеют задачу выйти на админграницу Донецкой области к "красной дате", установленной Кремлем";

"рашисты хотят взять Бахмут, чтобы дальше себе продвигаться к админгранице Донецкой области";

"рашисты хотят захватить Бахмут, чтобы показать своей аудитории хоть какую-то победу".

Насколько много внимания РФ уделяла захвату Бахмута, может увидеть хотя бы по тому, что именно по этому городу в начале мая, впервые за время войны, оккупанты применили ракеты Х-22.

Ну и раз кампания на Востоке для россиян вместо "решающей битвы всей войны" превратилась в "периферийное наступление", которое они проиграли, то здесь может быть своя логика не отдавать оркам ключи от Бахмута как ключи к любой надутой "победе".

Есть хорошие люди, которые считают, что удержание "крепости Бахмут" имеет только политическое значение, поэтому ничего такого не будет, если наши войска оттуда "оттянутся".

Но такая логика предполагает легкое и непринужденное предложение превратить в поле битвы новые города Донбасса, например ту же агломерацию Краматорск-Славянск-Константиновка.

С подачи западных союзников появился тезис, что в обороне Бахмута теряются вроде бы именно те резервы, которые были бы нужны для контрнаступления весной, поэтому оттуда стоит отступать. Но авторы этого тезиса лукавят как минимум в двух моментах.

Как показал опыт почти года боев за Восток, россияне никогда не пользуются таким инструментом как "оперативная пауза", чтобы восстановить боеспособность войск или восполнить потери и не идти дальше вперед. Им проще и дальше гнать в бой почти уничтоженные бригады и батальоны "мобилизационного резерва" только с автоматами АК.

Ну и, наконец, те резервы, которые должны составить "костяк" группировки для контрнаступления весной, на самом деле еще проходят обучение на западной технике на полигонах стран Запада.

В конце концов, даже сама логика понятия "контрнаступление" предполагает, что сначала надо окончательно остановить движение врага вперед, а уже потом самим наступать. И точно отнюдь не открывать рашистам путь к западу от Бахмута.

Потери орков за несколько месяцев осады Бахмута уже (неофициально) могут быть на уровне 50 тысяч убитыми и минимум 100 танков, не говоря уже о другой технике.

По сути, под Бахмутом ВСУ уничтожили группировку войск россиян, которой хватило бы на отдельную стратегическую операцию – например, повторное наступление на Киев в феврале этого года.

Но чем больше российских войск и дальше будет уничтожаться под Бахмутом, тем лучше предпосылки и выше шансы для контрнаступления ВСУ весной. Хотя бы потому, что у врага будет меньше сил для противодействия нашим защитникам в наступлении независимо от направления.

В случае с Бахмутом может быть вариант не только ухода из города, но и наоборот – как минимум контрудара по оккупантам, чтобы расширить "зону безопасности" вокруг "крепости".

Реализация и того, и другого вариантов может потребовать ротации уже имеющихся подразделений и перебрасывания дополнительных войск, и это будет делаться в режиме "радиомолчания" и "информационной маскировки".

Чем больше фактор внезапности для противника, тем больше жизней наших солдат удастся сохранить.

И это именно тот случай, когда в первую очередь следует полагаться на комментарии именно официальных спикеров, а уже потом – оценки от неофициальных спикеров.

Мы сейчас в том периоде, когда устоять всем вместе гораздо важнее, чем правота каждой отдельно взятой оценки.

Тем более что такой модус не требует значительно долгих усилий, максимум – пока почва окончательно не засохнет, чтобы по этому могла ехать вперед тяжелая техника ВСУ.