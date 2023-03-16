Наступление врага приближается к кульминации: свежие карты боев в Украине

Темпы наступления врага на критических участках фронта замедляются

Темп операций российских оккупантов снизился по сравнению с предыдущей неделей. Наступление на Луганщине, вероятно, приближается к кульминации — враг достиг минимальных тактических успехов по всему участку фронта, а украинские силы могли провести удачные контратаки.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны. Отмечается, что аналогично наступление вагнеровцев на Бахмут приближается к кульминации. Враг потерял много людей и техники в боях как за Бахмут, так и при продвижении севернее города. У украинских сил появляется больше возможностей вернуть инициативу, добавляют аналитики.

По данным украинского Генштаба, основные усилия противника сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Враг на этих направлениях атаковал более 75 раз.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Купянском и Лиманском направлении российские войска наступали в районах Гряниковки, Белогоровки и Спорного. Северо-западнее Сватово наземных наступлений не зафиксировано, враг атаковал вдоль линии Сватово — Кременная, южнее Кременной и в районе Купянска. Локальные бои идут от Площанки до юга Дибровы, сообщает DeepState.

Карта боев в Харьковской и Луганской области

На Бахмутском направлении враг штурмует сам Бахмут, под ударом врага Орехово-Васильевка и Богдановка. Враг мог продвинуться к северо-западу от Бахмута в направлении линии Богдановка — Хромово. Враг продолжает попытки продавить оборону ВСУ, закрепиться в лесополосе на севере города. Аналитики DeepState отмечают, что ситуация в Бахмуте настолько сложна, что отразить точную линию столкновения практически невозможно.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг наступал в районе Степового, Каменки, Северного, Нетайлово, Первомайского, Невельского, Марьинки, Угледара. Больше всего атак было в районе Марьинки — 12. DeepState сообщает, что после серьезных потерь под Невельским враг отошел на ранее занятые рубежи.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне боятся высадки морского десанта через Каховское водохранилище. Они продолжают строить укрепления в районе Токмака в Запорожской области, а также увеличили количество заграждений и окопы вдоль дорог в Херсонской области, ведущих в оккупированный Крым за последние несколько месяцев. Согласно сообщениям DeepState на Запорожском участке фронта произошли столкновения в районе Нестерянка — Новопокровка.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской областях

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько солдат потеряли вагнеровцы при штурме Бахмута. При этом враг не смог захватить или даже окружить город.