Сотни людей на каждый километр: потери армии рф под Бахмутом поражают

Попытки российских захватчиков захватить Бахмут продолжаются уже десять месяцев

Бахмут, остающийся одной из горячих точек русско-украинской войны, стал для врага одним из неприступных рубежей. В этом направлении вражеская армия потеряла немало личного состава. По предварительным данным, количество убитых и раненых оккупантов под Бахмутом может составлять от 20 до 30 тысяч человек. Сюда включают как представителей регулярной русской армии, так и "вагнеровцев".

Такие данные прозвучали от старшего военного советника британской делегации в ОБСЕ Яна Стаббса, передает "Укринформ". Статистику дипломат озвучил на прошедшем в Вене Форуме по безопасности сотрудничества.

"Россия терпит чрезвычайно большие потери, — подчеркнул Стаббс. — С мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тысяч "вагнеровцев" и регулярных российских военных. Это огромные человеческие потери при общем продвижении примерно на 25 километров".

Он отметил, что подобная статистика свидетельствует: за каждый захваченный километр территории оккупационная армия положила на поле боя более 800 военных (убитыми или ранеными). Большинство из них составляют представители ЧВК "Вагнер".

Также в целом россия испытывает серьезную нехватку боеприпасов и тяжелой техники, которые ежедневно умело уничтожаются представителями ВСУ. Ян Стаббс подчеркнул, что ради получения незначительных тактических побед командование вражеской армии тратит огромные силы. Это демонстрирует как минимум некомпетентность "второй армии мира".

Как утверждает представитель восточной группировки украинских войск Сергей Череватый, под Бахмутом сейчас находятся наиболее опытные украинские защитники. Их действия позволяют удерживать город и наносить противнику серьезный ущерб.

"Телеграф" также писал, что кроме тяжелой техники и окупантов, на этом направлении регулярно уничтожается и другая техника. К примеру, враждебная авиация — недавно стало известно о сбитии российского Су-24.