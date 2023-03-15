Даже не "пиррова победа": в ВСУ рассказали, чего достигли россияне под Бахмутом

В боях за Бахмут россияне теряют огромное количество солдат

Украина сконцентрировала в Бахмуте и вокруг него войска с колоссальным боевым опытом, а потому любое продвижение оккупантов дается неприятелю огромными потерями.

Как рассказал в эфире единого марафона украинских новостей представитель восточной группировки войск Сергей Череватый, благодаря этому Бахмуту удалось продержаться 8 месяцев.

"Конечно, враг вокруг самого Бахмута имел определенные продвижения, но они давались такой большой ценой, что это даже "пирровой победой" трудно назвать", — сказал он.

При этом он добавил, что руководят украинскими бригадами и батальонами в том районе командиры с колоссальным боевым опытом.

По словам Череватого, бои за город-крепость очень тяжелы, но именно находящиеся там бойцы являются предвестниками грядущей украинской победы. Эти военнослужащие своим героизмом не позволяют врагу пройти дальше и истощают его ресурсы, тем самым позволяя другим бойцам ВСУ, которые проходят обучение за границей, получить необходимую подготовку, чтобы окончательно выбросить оккупантов из страны.

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что россияне объявили о новом масштабном наступлении в последний месяц зимы, им за этот период удалось захватить лишь 234 квадратных километра и потерять при этом более 20 тысяч солдат.