Потери рекордные, результат - мизерный: сколько украинской территории захватила россия в феврале

Потери россиян огромны

В россии много говорили о своем новом масштабном наступлении, но, когда оно все-таки началось на поле боя не произошло каких-то кардинальных изменений, а рф не достигла значимых побед. При этом её потери за это время резко выросли.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Так, согласно картографическим данным, с 31 января по 28 февраля оккупанты смогли захватить около 234 квадратных километров или 0,039% территории Украины. При это отмечается, что именно на это время было анонсировано новое наступление россии.

В свою очередь группа отслеживания War Mapper сообщила, что в феврале россия увеличила площадь захваченных территорий на 85 квадратных километров, что эквивалентно 0,01% украинской территории.

В Институте изучения войны подчеркивают, что оба этих числа "достаточно малы", а их различие может быть связано с незначительными просчетами, хотя они указывают на "ограниченность территориальных завоеваний россии".

"россия также не добилась каких-либо заметных успехов в марте. Её армия сражалась вдоль восточной линии фронта, в том числе медленно продвигалась вперед в городе Бахмут, который считается одним из самых кровавых и продолжительных сражений войны. Но россия не взяла город И её потери были огромными", — говорится в материале.

Стоит отметить, что, по данным Генштаба ВСУ, число потерь оккупационной армии за февраль выросло с 128420 до 149240.

При этом российские СМИ отмечают, что за первые две недели февраля состоялся самый большой прирост потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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