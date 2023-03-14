"Сверхважное значение": Залужный сделал заявление по Бахмуту

Оборонительная операция на Бахмутском направлении имеет сверхважное стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта.

Об этом сегодня, 14 марта, в своем Telegram-канале написал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Уважаю прочность, храбрость и несокрушимость наших воинов в Бахмуте. Оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта. Спасибо каждому защитнику и защитнице, кто дает достойный отпор оккупантам и приближает победу Украины!", — написал Главнокомандующий.

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