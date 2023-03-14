Зеленский собрал Ставку: участники однозначно высказались по Бахмуту

Силы обороны Украины не намерены отдавать оккупантам Бахмут, несмотря на тяжелую обстановку в городе

Во вторник, 14 марта, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Присутствующие обсудили ситуацию на фронте и единогласное заявили, что оборона Бахмута должна продолжиться.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины. На заседании Ставки присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также другие представители правительства и силовых структур.

Валерий Залужный и командующие оперативно-стратегическими группировками войск рассказали, что сегодня происходит по всем направлениям фронта. Отдельно обсудили ситуацию на Бахмутском направлении, где россияне не прекращают попыток захватить город. Несмотря на то, что обстановка в Бахмуте крайне тяжелая, обстрелы не прекращаются ни на минуту, все члены Ставки выступили за то, чтобы оборона города не прекращалась.

"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмута", — сказано в сообщении ОП.

Помимо этого, Владимир Зеленский обсудил с присутствующими обеспечение воинов необходимым вооружением и боеприпасами, а также их распределение согласно нуждам подразделений Сил обороны на передовой. Также на заседании Ставки обсудили сроки и объемы поставок военной помощи от стран-союзников.

Также Телеграф рассказывал о том, что россияне не смогут продвинуться на юге Украины. На это есть четыре причины, одна из которых — подготовка оккупантами местности к обороне.