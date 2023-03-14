Война — день 384: оккупанты пытаются прорваться к центру Бахмута и готовятся к новому ракетному удару

Оперативно о главном 14 марта

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 384 дня. Наиболее сложной ситуация остается в Бахмуте, однако даже там противник был вынужден замедлить наступление. При этом по информации аналитиков, туда могли быть переброшены "элитные" подразделения ЧВК "Вагнера". Целью россиян является прорыв к центру Бахмута, но, несмотря на продолжающиеся попытки штурма города, ВСУ стойко держат оборону и наносят серьезные потери оккупантам. Вместе с тем в военном руководстве также обратили внимание на увеличение числа ракетоносителей в Черном море, а потому не исключено, что в скором времени россияне нанесут очередной массированный удар.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Министр экономики Сербии призвал ввести санкции против россии.

00:00 В Генштабе сообщают, что на оккупированной ЗАЭС катастрофично возрос дефицит кадровых профессионалов, способных обеспечить нормальную работу электростанции.

О происходившем 11 марта читайте в материале: Война — день 381: россияне хотят "паузу" под Бахмутом и пытаются прорваться под Угледаром

Информация за 12 марта доступна в сводке: Война — день 382: оккупанты усилили давление на Бахмут, а Украина готовит ответный удар

С данными за 13 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 383: оккупанты "застряли" в Бахмуте, но усиливают обстрелы