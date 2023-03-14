Преданная союзница Украины в ЕС признала ЧВК "Вагнера" террористами

В Литве подчеркнули связи "вагнеровцев" с правительством рф

Все больше стран мира хотят признать российскую ЧВК "Вагнера" террористической организацией. Некоторые пошли дальше и уже приняли соответствующее решение. Теперь, например, "вагнеровцы" считаются террористами в Литве.

Соответствующее решение принял литовский парламент.

"Частная военная компания "Вагнер" российской федерации является террористической организацией, а ее наемники представляют угрозу безопасности государства и общества", — говорится в документе Сейма Литвы.

Парламентарии решительно осудили использование любых наемнических групп, таких как "Вагнер", созданных при поддержке властей рф, для совершения преступлений агрессии на территории Украины. Отмечается, что что "наемники "Вагнера" "осуществляют систематические, тяжкие преступления агрессии — убивают и пытают гражданских жителей Украины, бомбардируют жилые дома и другие гражданские объекты, — что приравнивается к терроризму".

В решении также отмечается, что "Вагнер" бесплатно получает от правительства россии военную технику, включая ракетные комплексы "Град", танки и бронетехнику, и проходит обучение в Службе военной разведки (ГРУ) россии.

Кроме того, наемники компании помогали россии оккупировать и аннексировать Крым в 2014 году, а сейчас пытаются захватить украинский город Бахмут.

Также обращается внимание на то, что ЕС и США объявили санкции в отношении группы "Вагнер" за участие в войне россии в Украине, а также за совершение тяжких преступлений, в том числе массовых казней, изнасилований, похищений детей, физического насилия и других нарушений прав человека в Центральноафриканской Республике, Судане и Мали.

Стоит отметить, что Литва является одним из самых преданных союзников Украины и принимает подобающие этому статусу решения. В мае, например, Сейм Литвы признал действия россии в Украине геноцидом, а россию – государством-спонсором терроризма.

Напомним, ранее мы писали, что Украина ввела санкции против дочерей пригожина и основателя чвк "вагнер".

Также мы сообщали, что в россии теперь нельзя ругать не только армию, но и "вагнеровцев".