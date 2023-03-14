В россии теперь нельзя ругать не только армию, но и "вагнеровцев" - дадут большой срок

Россиянам запретили критиковать даже наемников

Россиян теперь будут сажать в тюрьмы не только за фейки (на самом деле в большинстве случаев под "фейками" подразумевается любая неугодная правда об оккупантах) о армии рф, а и за дискредитацию любых участников так называемой "спецоперации". За соответствующий закон уже проголосовала Госдума.

Об этом сообщил спикер Госдумы рф вячеслав володин.

Он заявил, что 14 марта Государственная дума приняла закон о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о любых участниках "специальной военной операции" в том числе добровольцах. Также могут быть применены меры до 7 лет за дискредитацию участников "спецоперации".

"Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи", — говорит володин.

Он отметил, что подобные действия, связанные с якобы "клеветой" и "фейками" против участвующих в боевых действиях, являются недопустимыми.

"Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы", — пишет спикер Госдумы.

Стоит отметить, что под "добровольцами" главным образом подразумеваются наемники, в том числе из небезызвестной ЧВК "Вагнера". Впрочем, благодаря новым поправкам в законе, сам главарь наемников евгений пригожин, любивший критиковать деятельность минобороны рф, теперь попал в весьма неудобную ситуацию. Потому что ему запретили "распространять ложь" о своем же ЧВК законодательно.

Напомним, что по своей сути закон о "фейках" является инструментом репрессивной машины путина, с помощью которого он избавляется от несогласных. Так, например, самые суровые наказание по этой статье получили:

Оппозиционер Илья Яшин — 8,6 лет колонии за эфир в YouTube, в котором он рассказал правду о массовых убийствах мирных жителей в Буче.

Журналист Александр Невзоров — 8 лет заочно.

Уроженка Одессы, блогер Вероника Белоцерковская — 9 лет.

Ранее мы писали, что россиянина оштрафовали за сон о Зеленском.