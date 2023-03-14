Віддана союзниця України в ЄС визнала ПВК "Вагнера" ​​терористами

У Литві наголосили на зв’язку "вагнерівців" з урядом росії

Дедалі більше країн світу хочуть визнати російську ПВК "Вагнера" терористичною організацією. Дехто пішов далі і вже ухвалив відповідне рішення. Тепер, наприклад, вагнерівці вважаються терористами в Литві.

Відповідне рішення ухвалив литовський парламент.

"Приватна військова компанія "Вагнер" російської федерації є терористичною організацією, а її найманці становлять загрозу безпеці держави та суспільства", — йдеться в документі Сейму Литви.

Парламентарі рішуче засудили використання будь-яких найманських груп, таких як "Вагнер", створених за підтримки влади росії, для скоєння злочинів агресії на території України. Зазначається, що "найманці "Вагнера" "здійснюють систематичні, тяжкі злочини агресії — вбивають і катують громадянських мешканців України, бомбардують житлові будинки та інші цивільні об’єкти, — що прирівнюється до тероризму".

У рішенні також зазначається, що "Вагнер" безкоштовно отримує від уряду росії військову техніку, включаючи ракетні комплекси "Град", танки та бронетехніку, і проходить навчання у Службі військової розвідки (ГРУ) росії.

Крім того, найманці компанії допомагали росії окупувати та анексувати Крим у 2014 році, а зараз намагаються захопити українське місто Бахмут.

Також звертається увага на те, що ЄС та США оголосили санкції щодо групи "Вагнер" за участь у війні росії в Україні, а також за скоєння тяжких злочинів, у тому числі масових страт, зґвалтувань, викрадень дітей, фізичного насильства та інших порушень прав людини в Центральноафриканській Республіці, Судані та Малі.

Варто зазначити, що Литва є одним із найвідданіших союзників України і приймає відповідні цьому статусу рішення. У травні, наприклад, Сейм Литви визнав дії росії в Україні геноцидом, а росію – державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна ввела санкції проти дочок пригожина та засновника ЧВК "Вагнер".

Також ми повідомляли, що в росії тепер не можна лаяти не лише армію, а й "вагнерівців".