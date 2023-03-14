У росії тепер не можна лаяти не лише армію, а й "вагнерівців" - дадуть великий строк

Росіянам заборонили критикувати навіть найманців

Росіян тепер садитимуть у в’язниці не лише за фейки (насправді в більшості випадків під "фейками" мається на увазі будь-яка неугодна правда про окупантів) про армію росії, а й за дискредитацію будь-яких учасників так званої "спецоперації". За відповідний закон уже проголосувала Держдума.

Про це повідомив речник Держдуми росії в’ячеслав володін.

Він заявив, що 14 березня Державна дума ухвалила закон про покарання до 15 років позбавлення волі за фейки про будь-яких учасників "спеціальної військової операції", зокрема добровольців. Також може бути вжито заходів до 7 років за дискредитацію учасників "спецоперації".

"Всі, хто сьогодні, ризикуючи своїм життям, забезпечують безпеку країни та громадян, захищені від провокацій та брехні", - каже Володин.

Він зазначив, що подібні дії, пов’язані з нібито "наклепом" і "фейками" проти тих, хто бере участь у бойових діях, є неприпустимими.

"Покарання негідникам загрожує суворе — до 15 років позбавлення волі", — пише спікер Держдуми.

Варто зазначити, що під "добровольцями" головним чином маються на увазі найманці, у тому числі з відомої ПВК "Вагнера". Втім, завдяки новим поправкам у законі, сам ватажок найманців євгеній пригожин, який любив критикувати діяльність міноборони росії, тепер потрапив у дуже незручну ситуацію. Тому що йому заборонили "поширювати брехню" про свою ж ПВК законодавчо.

Нагадаємо, що за своєю суттю закон про "фейки" є інструментом репресивної машини путіна, за допомогою якого він позбавляється незгодних. Так, наприклад, найсуворіші покарання за цією статтею отримали:

Опозиціонер Ілля Яшин — 8,6 років колонії за ефір у YouTube, в якому він розповів правду про масові вбивства мирних жителів у Бучі.

Журналіст Олександр Невзоров — 8 років заочно.

Уродженка Одеси, блогер Вероніка Білоцерківська – 9 років.

Раніше ми писали, що росіянина оштрафували за сон про Зеленського.