Росіянина оштрафували за сон про Зеленського

Співробітники ФСБ із Забайкальська вивчали пост із переказом сну читинця

У росії почали штрафувати своїх громадян вже навіть за сни, які нібито дискредитують Збройні сили РФ. Житель міста Чита тепер має заплатити 30 тисяч рублів.

Як повідомляють російські ЗМІ, читинець Іван Лосєв примудрився "дискредитувати" армію росії своїми постами в Instagram, де він критикує мобілізацію і розповідає, що йому наснився сон про президента України Володимира Зеленського.

Справа в тому, що після того, як путін оголосив мобілізацію, Лосєв на своїй сторінці в соціальній мережі переказав свій сон: "Сьогодні наснилося, що мене мобілізували, привезли до якогось підготовчого табору, і в цей момент туди вривається ЗСУ на чолі з Зеленським, всіх скрутили, збираються розстрілювати, і в цей момент Зеленський проходить повз мене і каже: «О, я твої сториси в інсті бачив, Слава Україні!» Я йому відповідаю: «Героям Слава!» Зеленський радісно стукає мені по плечу і каже: "Так, його відпустіть, всіх інших розстріляти". І ось ми з ним стоїмо, дивимося на все це, і я йому кажу: "А можна з вами селфі для інсти зробити?" розповів у себе у сторіс житель Чити.

Крім того, як пише "Сибір Реалії" у матеріалах справи фігурують й інші пости лосіву, в яких він зокрема, ділиться думками про мобілізацію та війну в Україні, наприклад:

"Краще відправити пляшки в Україну для ЗСУ, щоб вони зробили коктейлі Молотова та спалили всіх рашистів".

У матеріалі наголошується, що російський суд побачив у публікаціях Лосєва "дискредитацію ВС росії" і зобов’язав його виплатити штраф у розмірі 30 тисяч рублів. У коментарях виданню чоловік особисто підтвердив факт штрафу: "Так, ось тільки забрав свою постанову, та 30 тис., напевно, не оскаржу. Лінь цим займатися. Та й марно, напевно".

Сам чоловік не зміг потрапити на засідання суду, оскільки не був вчасно повідомлений про дату та початок слухання. ЗМІ передають, що, як випливає з копії матеріалів справи, сторінку читинця в інстаграмі 23 вересня вивчили співробітники ФСБ із Забайкальська, селища міського типу за 400 кілометрів від Чити. У жовтні матеріали перейшли до крайового Центру протидії екстремізму, а 7 грудня надійшли до суду.

У матеріалах справи, за словами Лосєва, було записано щонайменше шість підстав для порушення справи. "Я не уявляю цього: ефесбешник років 40 із Забайкальська сидів і із серйозним обличчям передруковував мою сторіс про те, як мені наснився Зеленський?! Це ідіотизм," — прокоментував свою справу Іван Лосєв.

У мережі цей вирок суду очікувано спричинив бурю гумору.

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