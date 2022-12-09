Відомий російський опозиціонер отримав величезний термін за правду про Бучу

Яшин отримав найжорсткіше покарання в історії у справі про так звані фейки про армію РФ

9 грудня Міщанський суд Москви ухвалив вирок російському опозиціонеру Іллі Яшину. Його звинуватили у "фейках" про російську армію.

Як повідомляє Радіо Свобода, Яшин, якого раніше в росії визнали іноагентом, отримав 8,5 років загального режиму за нібито поширення "фейків" про російську армію. Суд заборонив Яшину 4 роки після звільнення адмініструвати сайти і зберіг накладений на його рахунки арешт.

Прокурор запитував для нього 9 років позбавлення волі, коли Яшин наполягає на своїй невинності. Видання зазначає, що 8,5 років позбавлення волі є найжорсткішим в історії вирок у справі про так звані фейки про армію. Максимальне покарання за цією статтею – 10 років.

За версією сторони звинувачення, опозиціонер скоїв злочин 7 квітня під час прямої трансляції на ютубі. Яшин наводив свідчення того, що мешканців Бучі вбивали російські військові, але також і розбирав аргументи російської сторони, яка наполягає на своїй непричетності до загибелі людей і називає те, що сталося фейком.

Зачитуючи вирок, суддя повністю процитувала слова Яшина, сказані ним під час стримування, зокрема його фразу: "Думаю, що багато людей спробують звинуватити у поширенні фейків".

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