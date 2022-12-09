Известный российский оппозиционер получил огромный срок за правду о Буче

9 декабря Мещанский суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Илье Яшину. Его обвинили в "фейках" о российской армии.

Как сообщает "Радио Свобода, Яшин, которого ранее в рф признали иноагентом, получил 8,5 лет общего режима за якобы распространение "фейков" про российскую армию. Суд запретил Яшину 4 года после освобождения администрировать сайты и сохранил наложенный на его счета арест.

Прокурор запрашивал для него 9 лет лишения свободы, в то время, как Яшин настаивает на своей невиновности. Издание отмечает, что 8,5 лет лишения свободы, является самым жёстким в истории приговор по делу о так называемых фейках об армии. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет.

По версии стороны обвинения, оппозиционер совершил преступление 7 апреля во время прямой трансляции на ютубе. Яшин приводил свидетельства того, что жителей Бучи убивали российские военные, но также и разбирал аргументы российской стороны, которая настаивает о своей непричастности к гибели людей и называет произошедшее фейком.

Зачитывая приговор, судья полностью процитировала слова Яшина, сказанные им во время стрима, в том числе его фразу: "Думаю, что многих людей попытаются обвинить в распространении фейков".

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