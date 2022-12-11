У росії замерзає місто-мільйонник, поки путін намагається вимкнути світло Україні (фото)

Росіяни живуть у будинках без світла та електрики

Поки російська армія бомбардує українську енергосистему, провокуючи масові відключення світла та опалення в нашій країні, у самій росії люди замерзають у власних квартирах.

Так, у Telegram-каналі глави адміністрації Уфи Ратміра Мавлієва, місцеві жителі масово скаржаться на погане опалення у квартирах.

"Допоможіть будь ласка, по вул. Паркова 18, страшенно холодно, спимо під трьома ковдрами, діти постійно хворіють. Збирали підписи, скаржилися, всі без результату. Сподіваємось на вашу допомогу і завчасно дякуємо", — заявила користувачка з ніким Вікторія.

"Доброго дня, в будинку на вул. Леніна 72, дуже холодно. У квартирах 15-17градусів. КК (Керуюча компанія — Ред.) ніяк не реагує. Вживіть будь-ласка до заходів!!!", — пише Валерія.

"У будинку на вул. Менделєєва 145, 2й поверх, дуже холодно, у квартирі 15 градусів, підлога крижана. Внизу під кв. був магазин, зараз він закрився і з’їхав і мабуть приміщення не опалюється. З батареями в квартирі теж вічна проблема. Неодноразово дзвонили до керуючої компанії – вони тільки й роблять, що годують сніданками. Допоможіть, будь ласка, вирішити цю проблему» – ще один коментар під постом мера Уфи.

"Добрий день повністю згоден з тим що написано вище! По повз холодну підлогу у нас пару днів тому ми просто замерзали! Опалення взагалі відключили у нас 3 дні батареї взагалі були крижаними рятувалися тільки тим, що спали в куртках!!! На неодноразові дзвінки в нашу УК реакції нуль! За ці дні неодноразово дзвонив в екстрену службу 112!!!Але і там сказали що зафіксували інформацію а толку було нуль!Наша УК БЕЗДІЄ! ", — Зазначають місцеві жителі.

Крім поганого опалення в Уфі скаржаться на перебої з електропостачанням. Так, за даними місцевого сайту "Пруфи", у селищі Нагаєве вже нарікали на відключення електроенергії. При цьому повідомляється, що у багатьох мешканців селища електричне опалення, і їм доводиться сидіти ще й без обігріву. Тоді росіянам довелося сидіти без світла кілька днів.

Зазначимо, що населення Уфи станом на 2012 рік становило 1 млн. 75 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти влаштували справжній "холодомор" мешканцям Маріуполя.

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