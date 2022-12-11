В россии замерзает город-миллионник, пока путин пытается выключить свет Украине (фото)

Россияне живут в домах без света и электричества

Пока российская армия бомбит украинскую энергосистему, провоцируя массовые отключения света и отопления в нашей стране, в самой россии люди замерзают в собственных квартирах.

Так, в Telegram-канале главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, местные жители массово жалуются на плохое отопление в квартирах.

"Помогите пожалуйста, по ул. Парковая 18, ужасно холодно, спим под 3-мя одеялами, дети постоянно болеют. Собирали подписи, жаловались, все без результата. Надеемся на вашу помощь и заранее благодарим", – заявила пользовательница по ником Виктория.

"Добрый день, в доме на ул. Ленина 72, очень холодно. В квартирах 15-17градусов. УК (Управляющая компания — Ред.) никак не реагирует. Примите пожалуйста меры!!!", — пишет Валерия.

"В доме на ул. Менделеева 145, 2й этаж, очень холодно, в квартире 15 градусов, полы ледяные. Внизу под кв. был магазин, сейчас он закрылся и съехал и видимо помещение не отапливается. С батареями в квартире тоже вечная проблема. неоднократно звонили в управляющую компанию – они только и делают, что кормят завтраками. Помогите, пожалуйста, решить эту проблему" – еще один комментарий под постом мэра Уфы.

"Добрый день полностью согласен с тем что написано выше! По мимо холодных полов у нас пару дней назад мы просто замерзали ! Отопления вообще отключили у нас 3 дня батареи вообще были ледяными спасались только тем что спали в куртках !!! На неоднократные звонки в нашу УК реакции ноль ! За эти дни неоднократно звонил в экстренную службу 112!!! Но и там сказали что зафиксировали информацию а толку было ноль ! Наша УК БЕЗДЕЙСТВУЕТ! Полы сейчас ледяные ! Дома холодно помогите решить проблему нашу !!!! Менделеева 145 продолжаем мерзнуть", — отмечают местные жители.

Помимо плохого отопления в Уфе жалуются и на перебои с электроснабжением. Так, по данным местного сайта "Пруфы", в поселке Нагаево уже сетовали на отключение электроэнергии. При этом, сообщается, что у многих жителей поселка электрическое отопление, и им приходится сидеть еще и без обогрева. Тогда россиянам пришлось сидеть без света на протяжении нескольких дней.

Отметим, что население Уфы по состоянию на 2012 год составляло 1 млн 75 тыс. человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты устроили настоящий "холодомор" жителям Мариуполя.

Также мы сообщали о том, что путин прокомментировал удары по энергосистеме Украины и снова обвинил во всём нашу страну.