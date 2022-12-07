"Це не по-людськи": лавров насмішив мережу безглуздою історією про туалети в Європі (відео)

У мережі вже встигли відреагувати на історію лаврова

Глава МЗС росії сергій лавров, який неодноразово робив безглузді висловлювання про Україну, вирішив розповісти світові свою історію про туалети у Швеції. Вони його дуже розчарували.

На міжнародному форумі "Примаківські читання" під час свого виступу лавров заявив, що росія підтримує культурну різноманітність, але не так, як це робить Європа. Відразу він згадав свою історію, що трапилася з ним минулого року у Швеції на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Тоді його дуже збентежили спільні вбиральні.

"Вибачте за подробиці. Я в перерві засідання запитав, де туалет. Мені показали двері з літерами WC. Я запитав: "А це для дам чи для джентльменів?" Мені сказали: "У нас все спільне". Я не повірив, але це насправді було так. Ви не уявляєте, наскільки це не по-людськи, просто не по-людськи", — поділився спогадами лавров.

Користувачі мережі не змогли пройти повз таку "цікаву" історію лаврова і залишили десятки кумедних коментарів під відео з його розповіддю.

Деякі так наголосили, що росія і сама має деякі проблеми з туалетами, а від того висловлювання лаврова користувачі вважають безглуздими.

Нагадаємо, раніше в мережі висміяли заклики до росіян молитися за їхнього президента путівки щонеділі. Користувачі назвали це "новою сектою".