"Это не по-людски": лавров насмешил сеть нелепой историей о туалетах в Европе (видео)

В сети уже успели отреагировать на историю лаврова

Глава МИД рф сергей лавров, который неоднократно делал нелепые высказывания об Украине, решил поведать миру свою историю о туалетах в Швеции. Они его, мягко сказать, разочаровали.

На международном форуме "Примаковские чтения" в ходе своего выступления лавров заявил, что россия поддерживает культурное разнообразие, но не так, как это делает Европа. Тут же он вспомнил свою историю, случившуюся с ним в прошлом году в Швеции на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Тогда его очень смутили совместные уборные.

"Извините за подробности. Я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: "А это для дам или для джентльменов?" Мне сказали: "У нас все общее". Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски", — поделился воспоминаниями лавров.

Пользователи сети не смогли пройти мимо такой душераздирающей истории лаврова и оставили десятки забавных комментариев под видео с его рассказом.

Некоторые так подчеркнули, что россия и сама имеет некоторые проблемы с туалетами, а от того высказывания лаврова пользователи считают нелепыми.

Напомним, ранее в сети высмеяли призывы к россиянам молиться за их президента путина каждое воскресенье. Пользователи назвали это "новой сектой".