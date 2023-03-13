Враг продолжает наступать на пяти направлениях на востоке: свежие карты боев в Украине

Враг усиливает обстрелы на разных участках фронта

Российские оккупанты стали продвигаться в Бахмуте медленнее, после отвода украинских войск из восточной части города. Для того, чтобы поддерживать тем наступления, вагнеровцам пришлось задействовать элитные силы. Аналитики считают, что эти силы могут заканчиваться во время прямых атак на восточную, южную и северную части Бахмута.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны. Ситуация в Бахмуте тяжелая, россияне уже распространяют слухи о захвате Орехово-Васильевки в окрестностях, но даже в ЧВК "Вагнер" отрицают контроль над населенным пунктом.

Враг продолжает наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях. За минувшие сутки отбиты 102 атаки врага, рассказали в Генштабе.

Восток Украины

На Купянском и Лиманском направлениях российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ. Наступление оккупантов идет в районах Двуречной, Невского, Червонопоповки, Кременной, Дибровы, Белогоровки и Верхнекаменского.

Карта боев по линии Купянск - Сватово - Кременная

Враг продолжает попытки захватить Бахмут. В районе Васюковки, Миньковки, Орехово-Васильевки и Ивановского отбиты атаки врага. По данным аналитиков DeepState, российские войска вбили клин вдоль трассы Е40 (идет из Донецка в Харьков) и пытаются его расширить. Враг двигается в сторону Орехово-Васильевки, атакует Зализнянское и Богдановку. В самом Бахмуте сложнее всего с южной стороны, враг продвигается к центру по частному сектору.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлении враг наступал в районе Каменки, Авдеевки, Водяного, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы. DeepState сообщает, что враг продолжает попытки подойти к Невельскому. Восточнее Авдеевки линия столкновения выровнялась по трассе.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

В основном без изменений — враг продолжает оборонные действия. Не останавливаются обстрелы. Под огнем Запорожская, Херсонская, Николаевская области.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Как ранее сообщал "Телеграф", обстрелы юга Украины могут усилиться. Враг стягивает на Кинбурнскую косу вооружение.