Оккупанты создают новые проблемы для ВСУ на юге: над противодействием работают

Российские военные продолжают шквальный огонь по украинским мирным городам в Херсонской и Николаевской областях

Оккупанты пытаются улучшить свои позиции на южном направлении фронта. По данным главы прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, для этого они могут взимать больше огневых точек на все еще оккупированную Кинбурнскую косу. Поэтому могут еще участиться обстрелы Николаевщины, в частности Очакова. Между тем, ВСУ работают над тем, чтобы отодвинуть общую линию фронта на этой территории подальше от берегов Днепра.

Подробнее обо всем этом пресс-офицер рассказала в прямом эфире национального телемарафона. Гуменюк подчеркнула, что пока у россиян остается сухопутный коридор в Кинбурн, куда и стекается разнообразная вражеская артиллерия.

"Мы отслеживаем эту работу, но можем реагировать тогда, когда они произвели хотя бы один выстрел, — объясняет она. — Это специфика самой косы, где не очень легко нам их обнаруживать, и они также прячутся за остающимися там мирными жителями".

Кинбурнская коса слишком близка к Очакову, поэтому обстрелы здесь регулярны.

Прикрываются местным населением оккупанты и вдоль всей береговой линии Днепра. Известно, что отдельное оружие, из которого регулярно обстреливается освобожденный Херсон, враг размещает между жилыми домами в захваченных населенных пунктах. Это усложняет работу ВСУ, ведь ответный огонь вести фактически невозможно.

Именно поэтому украинские защитники ужесточили работу над тем, чтобы выбить российских военных из полосы хотя бы 20 км от среза воды. По словам Натальи Гуменюк, это поможет уменьшить или совсем прекратить регулярные обстрелы Левобережной Херсонщины. При этом оккупанты не прекращают бить из артиллерии по мирным городам и селам, выдавая это за удары ВСУ.

"Обстреливая из минометов те же Олешки, они выдают это за обратную работу Сил обороны в противовес тем обстрелам, которые сделали сами", — говорит пресс-офицер.

И хотя украинская сторона делает все возможное для улучшения ситуации, местным жителям рекомендуют по возможности эвакуироваться в более безопасные места. Если это невозможно, то стоит обустроить укрытие, которое поможет сохранить жизнь.

Напомним, что Херсон серьезно страдает российской артиллерией в последнее время. Так, только 11 марта в результате обстрела города погибли несколько жителей. Снаряд попал вблизи местного супермаркета.

В целом остается серьезная возможность повторных массированных ракетных ударов по всей Украине. По всей вероятности, враг уже выбрал для себя следующую цель среди инфраструктуры, и это — не энергетические объекты.