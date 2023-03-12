Война — день 382: оккупанты усилили давление на Бахмут, а Украина готовит ответный удар
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Оперативно о главном 12 марта
Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 382 дня. Наиболее активные боевые действия, как и прежде разворачиваются у Бахмута и на линии Сватово-Кременная. В самом Бахмуте оккупанты могли добиться некоторых успехов, хоть это и обошлось им высоким уровнем потерь. В свою очередь Украина продолжает вести подготовку к ответному удару, а в МВД сообщили, что формирование "Гвардии наступления" практически завершено.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Подельники оккупантов из ОРДЛО массово бегут в россию.
"Имеем информацию об огромных очередях сегодня на выезд с территории Донецкой и Луганской области в сторону РФ. Коллаборанты, которые там были и помогали, стоят в очередях, чтобы покинуть эти территории", — рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Информация за 9 марта доступна в сводке: Война — день 379: бои за Бахмут ужесточаются, россия нанесла масштабный удар по Украине
С данными за 10 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 380: Украина восстанавливается после ракетного обстрела, на Донбассе продолжаются тяжелые бои
О происходившем 11 марта читайте в материале: Война — день 381: россияне хотят "паузу" под Бахмутом и пытаются прорваться под Угледаром