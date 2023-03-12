Прилеты в центре и не только: Донецк утром сотрясли мощные взрывы (фото и видео последствий)

Взрывы слышали сразу в двух районах Донецка

На Донбасском направлении продолжаются упорные бои, что означает регулярные обстрелы и взрывы. Утро воскресенья, 12 марта, в Донецке оказалось беспокойным — были зафиксированы прилеты сразу в двух районах города — Калининском и Буденновском.

Как сообщают местные Telegram-каналы, некоторые взрывы стали причиной серьезных разрушений, в том числе в частном жилищном секторе. Один из снарядов попал на территорию частного домохозяйства, из-за чего пострадал основное строение, а также другие технические здания.

Российские оккупанты традиционно обвиняют в прилетах украинскую армию. Кто-то пишет об использовании залповой артиллерии, а некоторые даже конкретизируют, уже привычно указывая в качестве оружия американские HIMARS. При этом, конечно, захватчики забывают, что ВСУ соблюдают правила ведения войны и не стреляют по мирным жителям.

Место атаки в Донецке

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Впрочем, пропаганда работает по полной, поэтому большинство местных "военкоров" уже совпали на место прилета, где фотографируют последствия попадания снаряда. Видны груды камней и кирпичей, которые перемешаны с личными вещами. Также сообщается, что одна из местных жительниц получила ранения. Погибших, к счастью, нет.

Так выглядит одно из мест прилетов.

Есть даже обломки снаряда

Здание серьезно пострадало

Следует отметить, что россияне уже не в первый раз обстреливают собственный тыл, прикрываясь сказочками об ВСУ. Ранее они заявляли, что украинцы сбили один из боевых самолетов армии рф под Енакиево, хотя наши защитники пока не имеют столь дальнобойного оружия.

Предыдущий серьезный обстрел самого Донецка произошел в середине февраля. Тогда пострадал центр города, были пожары.