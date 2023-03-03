Оккупант долетался: рядом с Донецком сбит российский Су-34 (фото и видео)

Военный самолет упал близ Енакиево

Российскую военную авиацию настигли черные дни. После взрывов на аэродромах в Беларуси и россии над временно оккупированной территорией Украины был сбит очередной российский истребитель.

Информация об этом появилась в ряде Telegram-пабликов и её уже подтвердили россияне, например, "мэр" Енакиево от оккупантов Роман Храменко.

Фото и видео с места событий распространили украинские блогеры. На них можно увидеть, как в поле рядом с населенным пунктом поднимается густой черный дым.

Украинский активист Стерненко предполагает, что поскольку место падения российского летательного аппарата находится в тылу у захватчиков, вероятной причиной его уничтожения может быть очередная ошибка ПВО армии рф.

К слову, такого-же мнения придерживается и журналист Денис Казанский, а также ряд других украинских Telegram-каналов.

"В небе над Енакиевым сбит российский самолет. Это глубокий тыл, поэтому сбили скорее всего сами россияне своим криворуким ПВО", — считает Казанский.

Официальных сообщений от Генерального штаба Вооруженных Сил пока не поступало.

Тем временем, местные паблики публикуют уже и момент сбития вражеского летательного аппарата.

По словам местных жителей, летчики успели катапультироваться из горящего самолета.

Паблики, ссылаясь на информацию "властей" Енакиево подтверждают, что самолет являлся военным.

Стоит отметить, что, если информация об огне по своим подтвердится, то это станет уже далеко не первым таким случаем. В начале войны такой участи подверглись, как минимум несколько воздушных суден рф.

Обновлено: в Воздушных силах Вооруженных сил Украины официально прокомментировали информацию.

Как оказалось, сбитие вражеской "птички" дело рук украинских воинов, а именно — зенитчиков Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток". Уничтоженным вражеским истребителем является Су-34.

"Один из пилотов погиб, второй – готовится составить ему компанию!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что мощные взрывы прогремели на территории краснодарского авиаучилища.

Также мы сообщали о том, что в россии произошел крупный пожар на нефтебазе.