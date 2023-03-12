Украинские военные могли продвинуться под Сватово: свежие карты боев в Украине

Враг готовится к обороне на юге

За минувшие сутки российским оккупантам не удалось совершить подтвержденных наступлений в пределах Бахмута. Продолжаются тяжелые бои, но вагнеровцы, вероятно, оказываются зажаты в городских районе.

Об этом сообщает Институт изучения войны. Также есть данные про продвижение ВСУ в сторону Сватово. Враг продолжает возводить укрепления в оккупированной части Запорожской области.

По данным Генштаба ВСУ, наступление идет на Лиманском, Бахмутском, Марьинском, Авдеевском, Шахтерском направлениях. Украинские защитники отбили 92 атаки.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг продолжает наступление к северо-востоку от Купянска. Военное присутствие российских войск сохраняется вдоль границы с россией, чтобы удержать украинские войска на этом направлении. Украинские силы могли продвинуться под Сватово. Есть данные о вхождении ВСУ в Куземовку. На этом участке продолжаются бои от Площанки до юга Дибровы, сообщает DeepState. В районе Кременной продолжается наступление российских войск.

Карта боев на линии Купянск - Сватово - Кременная

В Бахмуте враг продолжает наземные атаки, однако не продвинулись в самом городе. Бои в Бахмуте на этой неделе были более интенсивными — оккупанты пытаются прорваться в центр города. Окрестности города также под ударом, продолжаются бои по линии Орехово-Васильевка — Зализнянское.

Продолжаются атаки в районе Авдеевки. DeepState сообщает, что оккупанты зашли и закрепились в Красногоровки и продвинулись в сторону Каменки. В Марьинке идут бои. Российские войска пытаются атаковать на Северное. По данным Генштаба, Красногоровка не захвачена. Враг пытается наступать в сторону Каменки, Северного, первомайского, невельского, Красногоровки и Марьинки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне продолжают возводить укрепления в оккупированной части Запорожской области к северу от Чистополья. Они, вероятно, хотят защитить шоссе до Токмака. Опасаясь украинского контрнаступления, они готовятся к защите наземных линий снабжения Мелитополя.

Линия фронта в Запорожской области

Украинские силы продолжают наносить удары по российским позициям в Николаевской области (Кинбурнская коса), складам, местам сосредоточения людей и техники (Херсонская область). Враг продолжает вести обстрелы прифронтовых южных областей.

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что враг накануне обстрелял Запорожье и Херсон. В Херсоне снаряд попал на парковку магазина, есть погибшие.