"На чем вы зарабатываете?": украинская компания попала в громкий скандал из-за своего пива (фото)
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Пользователи сети не оценили название пива
На полках столичных супермаркетах появилось пиво с названием "Герої не вмирають", стоимость которого переваливает на 70 гривен на 0,33л. В сети уже подняли скандал, заявляя, что производители наживаются на войне.
Так, в киевском Telegram-канале появился пост с фотографией с полок магазина, где продают это пиво со скандальным названием. Под ним виден ценник, на котором указано, что маленькая бутылка этого напитка стоит 71,99 гривны.
Согласно открытой информации в сети, производителем данного алкогольного напитка является ООО "Биркрафт". Компания зарегистрирована в столице и занимается пивным производством.
"В киевских маркетах продают пиво "Герої не вмирають"? Это серьезно или очень неудачная шутка? Это как Буча Комбуча???", — говорится в сообщении под фото.
Отметим, что в феврале в Украине обсуждали скандал с напитком "Героическая Буча Комбуча", который выпустили производители из Ирпеня. Такое название вызвало волну негатива и гнева у украинцев. По мнению пользователей сети, такой маркетинг можно приравнять к тому, если бы на этикетках использовали названия концлагерей — Аушвиц или Освенцим.
В комментариях под постом с фотографией пива "Герої не вмирають" украинцы также не стали сдерживать эмоций и заявили, что используя такое название, производитель "наживается на крови".
В то же время некоторые отметили, что не видят в этом никакой "зрады" и добавили, что такое название у алкогольного напитка неспроста. Однако вдаваться в подробности и объяснять ничего не стали.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одном из одесских заведений разгорелся скандал из-за того, что руководство и персонал кафе отказались обслуживать посетительницу на украинском языке.