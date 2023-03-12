"На чем вы зарабатываете?": украинская компания попала в громкий скандал из-за своего пива (фото)

Пользователи сети не оценили название пива

На полках столичных супермаркетах появилось пиво с названием "Герої не вмирають", стоимость которого переваливает на 70 гривен на 0,33л. В сети уже подняли скандал, заявляя, что производители наживаются на войне.

Так, в киевском Telegram-канале появился пост с фотографией с полок магазина, где продают это пиво со скандальным названием. Под ним виден ценник, на котором указано, что маленькая бутылка этого напитка стоит 71,99 гривны.

Фото - dtp.kiev.ua

Согласно открытой информации в сети, производителем данного алкогольного напитка является ООО "Биркрафт". Компания зарегистрирована в столице и занимается пивным производством.

"В киевских маркетах продают пиво "Герої не вмирають"? Это серьезно или очень неудачная шутка? Это как Буча Комбуча???", — говорится в сообщении под фото.

Отметим, что в феврале в Украине обсуждали скандал с напитком "Героическая Буча Комбуча", который выпустили производители из Ирпеня. Такое название вызвало волну негатива и гнева у украинцев. По мнению пользователей сети, такой маркетинг можно приравнять к тому, если бы на этикетках использовали названия концлагерей — Аушвиц или Освенцим.

В комментариях под постом с фотографией пива "Герої не вмирають" украинцы также не стали сдерживать эмоций и заявили, что используя такое название, производитель "наживается на крови".

В то же время некоторые отметили, что не видят в этом никакой "зрады" и добавили, что такое название у алкогольного напитка неспроста. Однако вдаваться в подробности и объяснять ничего не стали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одном из одесских заведений разгорелся скандал из-за того, что руководство и персонал кафе отказались обслуживать посетительницу на украинском языке.