"На чому ви заробляєте?": українська компанія потрапила у гучний скандал через своє пиво (фото)

Користувачі мережі не оцінили назву пива

На полицях столичних супермаркетах з’явилося пиво під назвою "Герої не вмирають", вартість якого перевалює на 70 гривень на 0,33л. У мережі вже зчинили скандал, заявляючи, що виробники наживаються на війні.

Так, у київському Telegram-каналі з’явився пост із фотографією з полиць магазину, де продають це пиво зі скандальною назвою. Під ним видно цінник, на якому зазначено, що маленька пляшка цього напою коштує 71,99 гривні.

Фото — dtp.kiev.ua

Згідно з відкритою інформацією в мережі, виробником даного алкогольного напою є ТОВ "Біркрафт". Компанія зареєстрована у столиці та займається пивним виробництвом.

"У київських маркетах продають пиво "Герої не вмирають"? Це серйозно чи дуже невдалий жарт? Це як Буча Комбуча???", — йдеться у повідомленні під фото.

Зазначимо, що у лютому в Україні обговорювали скандал із напоєм "Героїчна Буча Комбуча", який випустили виробники з Ірпеня. Така назва викликала хвилю негативу та гніву в українців. На думку користувачів мережі, такий маркетинг можна прирівняти до того, якби на етикетках використовували назви концтаборів — Аушвіц чи Освенцім.

У коментарях під постом із фотографією пива "Герої не вмирають" українці також не стали стримувати емоцій та заявили, що використовуючи таку назву, виробник "наживається на крові".

Водночас деякі зазначили, що не бачать у цьому жодної зради та додали, що така назва в алкогольного напою неспроста. Проте вдаватися до подробиць і пояснювати нічого не стали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одному з одеських закладів спалахнув скандал через те, що керівництво та персонал кафе відмовилися обслуговувати відвідувачку українською мовою.