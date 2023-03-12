Расстреляли за "Слава Украине": СБУ подтвердила личность убитого россиянами бойца ВСУ

В СБУ обещают сделать все, чтобы наказать виновных

В СБУ окончательно подтвердили личность украинского военнослужащего, которого оккупанты расстреляли за фразу "Слава Украине".

Как информирует пресс-служба ведомства речь идет об Александре Мациевском из 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.

Отмечается, что помочь идентифицировать личность убитого Героя помогло общение с его родственниками и сослуживцами, а также анализ фото- и видеоматериалов.

Кроме того, СБУ получила вывод судебной портретной экспертизы, которая окончательно отбросила другие версии.

"Это настоящий Герой, который, даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость. Именно такие защитники сегодня защищают нашу землю, а значит – враг обязательно будет разбит", — отметил глава СБУ Василий Малюк.

По его словам, теперь спецслужба занимается поиском россиян, которые совершили расстрел и сделает все, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Отмечается, что Мациевский был убит 30 декабря 2022 года, а в феврале 2023 года его тело было возвращено домой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ открыла дело по видео расстрела пленного бойца ВСУ. Тем, кто нажал на курок, светит либо до 15 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение. А неравнодушные украинцы объявили вознаграждение за имена убийц.