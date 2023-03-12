Розстріляли за "Слава Україні": СБУ підтвердила особу вбитого росіянами бійця ЗСУ

В СБУ обіцяють зробити все, щоб покарати винних

В СБУ остаточно підтвердили особу українського військовослужбовця, якого окупанти розстріляли за фразу "Слава Україні".

Як інформує пресслужба відомства, йдеться про Олександра Мацієвського зі 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.

Зазначається, що допомогти ідентифікувати особу вбитого Героя допомогло спілкування з його родичами та товаришами по службі, а також аналіз фото- та відеоматеріалів.

Крім того, СБУ одержала висновок судової портретної експертизи, яка остаточно відкинула інші версії.

"Це справжній Герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світові, що таке український характер та незламність. Саме такі захисники сьогодні захищають нашу землю, а отже – ворог обов’язково буде розбитий", — зазначив голова СБУ Василь Малюк.

За його словами, тепер спецслужба займається пошуком росіян, які скоїли розстріл і зробить все, щоб притягнути винних до відповідальності.

Зазначається, що Мацієвського було вбито 30 грудня 2022 року, а в лютому 2023 року його тіло було повернуто додому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СБУ відкрила справу щодо відео розстрілу полоненого бійця ЗСУ. Тим, хто натиснув на курок, світить або до 15 років ув’язнення, або довічне ув’язнення. А небайдужі українці оголосили винагороду за імена вбивць.