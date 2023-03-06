В Україні оголосили нагороду за імена вбивць полоненого Героя: озвучено значну суму

За імена окупантів призначено нагороду

Жорстоке вбивство російськими окупантами беззбройного військовослужбовця ЗСУ викликало широкий громадський резонанс, а небайдужі вже почали шукати як ім’я українського Героя, так і його вбивць.

Як повідомив у своєму Facebook відомий адвокат, правозахисник і громадський діяч Масі Найєм, ім’я розстріляного воїна має бути встановлене як данина поваги.

"1000$ за ім’я того, кого застрелили росіяни після слів "Слава Україні". З достовірними доказами, що це він", — повідомив Найєм.

При цьому у коментарях до запису знайшлися небайдужі, які вирішили додати до цієї суми свої кошти. На момент написання цієї новини сума нагородження зросла до 3500 доларів.

Крім того, українці також схотіли з’ясувати й імена російських убивць. Так, голова Асоціації індустрії гостинності України Олександр Лієв у коментарях повідомив, що готовий заплатити по 5000 євро за імена кожного з окупантів, які були причетні до розстрілу.

Як повідомлялося раніше, відео розстрілу беззбройного чоловіка розлетілося мережею 6 березня. На кадрах видно, як український полонений військовий докурює сигарету та каже фразу "Слава Україні", після чого окупанти миттєво вбивають його автоматною чергою.

У СБУ після цього відкрили кримінальне провадження за фактом порушення звичаїв та правил війни.