Буде покарання: СБУ відкрила справу щодо відео розстрілу полоненого бійця ЗСУ

Генпрокурор України пообіцяв покарати російських окупантів, які розстріляли беззбройного бійця ЗСУ

СБУ відкрила кримінальне провадження після того, як до мережі потрапило відео, на якому росіяни вчиняють черговий воєнний злочин, а саме розстрілюють беззбройного українського військовослужбовця.

Як повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін у своєму Facebook, після публікації відеозапису Служба безпеки відкрила провадження за статтею про порушення звичаїв та правил війни (ст. 438 ч. 2 КК).

За його словами, процесуальне керівництво здійснюватиметься прокурорами Офісу генпрокурора.

"Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Але рано чи пізно за злочином буде покарання. Усі причетні відповідатимуть перед Законом", — додав Костін.

Своєю чергою глава МЗС Дмитро Кулеба у своєму Twitter написав, що подібне відео є ще одним доказом, що ця війна є геноцидом.

"Дуже важливо, щоб прокурор МКС Карін Хан розпочав негайне розслідування цього жахливого воєнного злочину в рамках Міжнародного кримінального суду", — додав він.

Як повідомлялося раніше, відео розстрілу беззбройного чоловіка розлетілося через мережу 6 березня. На кадрах видно, як український полонений військовий докурює сигарету та каже фразу "Слава Україні", після чого окупанти миттєво вбивають його автоматною чергою.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець після цього повідомив, що розіслав кадри міжнародним колегам та зазначив, що росіянам доведеться відповідати за скоєне.