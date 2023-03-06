"росії доведеться відповідати": відео розстрілу українського воїна розіслали міжнародним партнерам

Мета України, як і всього демократичного світу – притягнення Росії до відповідальності

Черговий військовий злочин росіян на війні у вигляді розстрілу беззбройного українського військового за фразу "Слава Україні" побачать усі партнери нашої країни. Це відео вже розіслано омбудсменам різних країн світу.

Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Уповноважений з прав людини відреагував на чергові звірства окупантів та зазначив, що їм доведеться відповідати за скоєне.

"Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, — це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості. Коли у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють… Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти. Мета України, як і всього демократичного світу, — притягнення Російської Федерації до відповідальності",— каже Лубінець.

Також, за словами Лубінця, він уже відправив це відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсменам з різних країн світу як підтвердження чергового військового злочину росії.

Нагадаємо, що 6 березня в мережі почало активно розповсюдитися відео, на якому можна побачити, як росіяни розстрілюють українського військовополоненого. Чоловік стояв без зброї, а приводом для вбивства стала фраза "Слава Україні". Після цих слів злочинці випустили на свою жертву чергу з автомата.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський військовий розповів про тортури полонених українців.

Також ми повідомляли про те, що у звільнених містах знаходять катовані та братські могили.