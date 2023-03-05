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Окупантам видавали засоби для ґвалтування українців: суддя розповів про жахливі знахідки

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Автор
Російські військові не мають жалю, коли вигадують чергові знущання над українцями Новина оновлена 05 березня 2023, 09:35
Російські військові не мають жалю, коли вигадують чергові знущання над українцями. Фото Голос України

Ворожі солдати фактично отримали від командування дозвіл на насилля будь-якого типу

Факт знущань російських військових над полоненими і мирними українцями на окупованих територіях давно відомий широкому загалу. Однак окупанти все одно знаходять способи знову і знову жахати цивілізоване суспільство. Так, за словами очільника Верховного Суду України Всеволода Князєва, після деокупації ЗСУ знаходили у катівнях засоби для вчинення сексуального насильства.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на виступ судді під час міжнародної конференції United for Justice. Князєв переконаний, що це є черговим підтвердженням того, що сексуальні злочини, вчинені росіянами в Україні, мали не тільки виконавців, а й початкових організаторів.

"На деокупованих територіях Бучі, Бородянки, Ірпеня, коли я відвідував звільнені і знищені приміщення судів, в одному з них, яке використовувалося як штаб російських офіцерів, СБУ знайшла цілий ящик засобів, які використовуються для вчинення насильницьких сексуальних актів, — говорить Всеволод Князєв. — Офіцери роздавали їх солдатам, щоб вони в подальшому їх використовували".

Суддя вважає, що всі ці засоби могли бути у росіян із собою, що свідчить про планування зґвалтувань українців (не тільки жінок) заздалегідь. Також він підкреслює, що це ускладнює структуру подібних злочинів — зрештою, їх можна навіть назвати частиною загального геноциду української нації.

Під час цієї ж конференції про сексуальне насильство на війні говорила і перша леді України Олена Зеленська. Зокрема, вона зазначила, що наразі в нашій державі розслідується 171 випадок зґвалтування російськими військовими. Більшість жертв, звісно, жінки, однак у цей перелік також включено 39 чоловіків і 13 дітей. Зеленська підкреслила, що багато постраждалих бояться говорити про те, що з ними відбулося, саме тому справжня кількість вчинених росіянами злочинів невідома.

Ті, хто пережив сексуальне насильство з боку окупантів і знайшов у собі сили говорити, заслуговують великої поваги. Одну із таких історій з дозволу постраждалої розповідав і "Телеграф" — жінка говорить, що над нею знущався вдвічі молодший солдат.

Також ми писали про жахливу історію зґвалтування вагітної українку на Київщині.

Теги:
#Згвалтування #Війна #Армія РФ #Сексуальне насильство #Всеволод Князєв