"Мамо, я ніколи не здамся в полон": історія українського воїна, розстріляного окупантами

Воїн потрапив у полон до росіян наприкінці грудня 2022 року

Відео із розстрілом українського воїна, який сказав окупантам: "Слава Україні", сколихнуло всю Україну. Пізніше стало відомо ім’я героя — Олександр Мацієвський із 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Мати воїна розповіла, що син був налаштований не здаватися в полон живим.

Історією героя поділилися на сторінці Регіонального управління Сил ТрО "Північ" Збройних Сил України. Відомо, що у воїна залишився син та мама.

Олександр потрапив у полон на околицях Соледара, ймовірно, 30 грудня 2022 року. Він та ще четверо побратимів під час переміщення на позицію вступили у бій із росіянами. Сили супротивника в рази перевершували чисельність українських захисників. Близько 12 години 30 грудня зв’язок із групою воїнів та візуальний контакт із ними припинилися. Підкріплення не змогло прорватися до них через безперервний мінометний обстріл і вогонь зі стрілецької зброї.

Подробиці бою невідомо, як і обставини, за яких Олександр потрапив у полон. Його четверо побратимів загинули або вважаються зниклими безвісти. Після відео з розстрілом українського полоненого, мати та син воїна Михайло, а також товариші по службі впізнали в загиблому Олександра.

Відомо, що тіло 42-річного воїна вже вдалося поховати 14 лютого 2023 року, його повернули під час одного з обмінів. Народився Олександр у Молдові 10 травня 1980 року, де закінчив школу та електротехнічний коледж. Після його сім’я повернулася до Ніжина. До лютого 2022 року Олександр працював за спеціальністю, а після початку повномасштабного вторгнення росії сам пішов у військкомат.

Потрапити до армії Олександр зміг лише 11 березня, а до цього часу самотужки допомагав зміцнювати оборону рідного міста. Його зарахували до Ніжинського батальйону територіальної оборони, де його було призначено снайпером. У грудні батальйон відправили на схід, про що Олександр не сказав мамі, а 29 грудня він востаннє спілкувався з нею по телефону. Тоді Параска Михайлівна зрозуміла, що син перебуває на фронті.

"Мамо, я ніколи не здамся в полон!", — сказав чоловік телефоном.

Після цієї розмови Олександр не виходив на зв’язок, а його телефон з’явився у мережі лише 7 січня. Тоді побратими повідомили матері, що її сина вже немає в живих і життя сім’ї Олександра розділилося на до та після. Ще один важкий етап — упізнання тіла у Київському морзі та огляд усіх кульових поранень, які обірвали життя воїна.

"З появою в мережі відео загибелі моє серце знову смикнулося. Це був мій Сашко, а потім дзвінок від його сина, він зі сльозами кричав "Я бачив, як убили мого тата!", — розповіла жінка, додавши, що впевнена в тому, що побратими помстяться російським солдатам за загибель її сина.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СБУ відкрила справу щодо відео розстрілу полоненого бійця ЗСУ. Тим, хто натиснув на курок, світить або до 15 років ув’язнення, або довічне ув’язнення. А небайдужі українці оголосили винагороду за імена вбивць.